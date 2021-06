Christophe Galtier è il nuovo allenatore del Nizza

La proprietà del club ha ufficializzato l’accordo. Il tecnico firma un triennale ad un ingaggio inferiore ai 5 milioni

Sarà Christophe Galtier l’allenatore del Nizza per la prossima stagione. Il proprietario del club, Ineso, ha appena ufficializzato l’accordo. Galtier arriva in panchina dopo una lunga trattativa, ma finalmente la quadra è stata trovata. Il tecnico ha firmato per tre anni, scrive L’Equipe, per un importo inferiore a 5 milioni. Inizierà domani la sua avventura con il club francese.