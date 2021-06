Calhanoglu: «Felice di essere all’Inter. Vogliamo vincere lo scudetto anche quest’anno»

Hakan Çalhanoğlu sbarca all’Inter e rilascia subito un’intervista a Inter TV. Racconta le sue emozioni all’arrivo nella squadra dei campioni d’Italia.

Parla di sé, tracciando un bilancio dei primi anni in Italia.

“Il primo anno è stato molto difficile per me perché non parlavo l’italiano, poi ho imparato piano piano a conoscere la lingua e la città, ho conosciuto tanti amici e di anno in anno sono maturato. Adesso ho tanti amici e tanti colleghi non solo in campo ma anche fuori. Nell’ultima stagione ho fatto molto bene e voglio fare lo stesso il prossimo anno”.