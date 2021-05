Il Napoli che verrà / la difesa: la fascia sinistra va rifondata

Una conversazione reparto per reparto. Si ricominci da Meret, Rrahmani, Manolas e Di Lorenzo. Servono rinforzi da Champions

Cesare – Caro Guido è difficile sapere già ora quali nuovi giocatori arriveranno a Napoli. Eppure ci sono chiare esigenze. Proviamo a individuarle.

Guido – Certamente non è facile fare previsioni perché la società non nuota nell’oro. E verosimilmente gli acquisti saranno subordinati alle cessioni. Quindi ragioniamo in astratto considerando quelli che potrebbero partire e la necessità dei relativi sostituti.

Cesare – Io penso che il Napoli abbia bisogno di un profondo rinnovamento. Iniziamo dalla difesa. Per il portiere ti devo dire che terrei Meret e lascerei andare Ospina. Non è che quest’anno Meret abbia fatto un gran campionato e mi abbia entusiasmato. In particolare è sembrato talvolta in difficoltà nelle uscite alte e nella lettura dell’azione. Ma dobbiamo considerare che è giovane, comunque è un buon portiere e che è stato un investimento importante del Napoli.

Guido – A sua difesa si può dire che gli è mancata la continuità perché soprattutto nella prima parte della stagione gli è stato spesso preferito Ospina che era, fino all’infortunio, il titolare di Gattuso. Questo grazie anche alla maggiore dimestichezza con il gioco con i piedi nella sciagurata costruzione dal basso dell’era gattusiana.

Cesare – Ovviamente andando via Ospina (che non accetterebbe di essere riserva dichiarata) abbiamo bisogno di un secondo portiere che offra garanzie. Per la fascia destra Di Lorenzo è una risorsa anche se quest’anno in alcune partite è andato in difficoltà complice Gattuso che, tra un centrale di centrocampo che non copriva e l’attaccante che non rientrava, lo lasciava in balia di 2-3 avversari.

Guido – Sempre scrivendo il libro dei sogni abbiamo bisogno anche di una valida alternativa a Di Lorenzo se vogliamo essere competitivi in campionato e nelle coppe. A sinistra manderei via di corsa Hysai e Mario Rui.

Cesare – Hai ragione. Troppi sono i disastri che hanno combinato troppe le partite perse per un loro errore (e pensiamo ad esempio alla Champions persa sul filo di lana o alle partite pareggiate in casa con Cagliari e Verona). Ci eravamo abituati che dopo una partita sciagurata di uno dei due subentrava l’altro fino alla successiva partita sciagurata e al nuovo cambio.

Guido – Certamente in una squadra che vuole essere competitiva per un posto in Champions non possono giocare. Quindi servono due terzini per la fascia sinistra. E mentre parliamo, penso sempre ai quattrini che scarseggiano. Ma continuiamo nella nostra astrazione.

Cesare – Per quanto concerne i centrali di difesa rinuncerei a Maksimovic per il quale, anche se con minor forza, si può fare lo stesso discorso di Hysai e Mario Rui. Il loro tempo a Napoli è finito. Manolas e Rahamani danno affidamento ma serve un forte centrale che sappia dare equilibrio e guidare la difesa all’Albiol. Se poi dovesse andare via Koulibaly , cosa molto probabile per fare cassa, allora di centrali ne servono due. Quindi al momento solo per la difesa servono dai 5 ai 6 giocatori.

Guido – Caro Cesare speriamo che il Napoli riesca a vendere bene e poi ad acquistare bene. Perché il nostro elenco ci porta dritto dritto intorno ai cento milioni di euro. Poco più poco meno. Alla prossima puntata per il centrocampo.