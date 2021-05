Il figlio di Carla Fracci: «Ci ha lasciati con sguardi di amore, fiera di averci resi persone con solidi principi»

Ieri la morte di Carla Fracci, a Milano. Era da tempo malata di tumore. Oggi il Corriere della Sera intervista suo figlio, Francesco Menegatti, architetto e insegnante al Politecnico di Milano. Parla di un «rapido peggioramento, una morte che non ci aspettavamo». E racconra gli ultimi istanti di vita della madre.

«Non parole, ma sguardi pieni di profondo amore per me, per mio papà Beppe, per la collaboratrice storica Luisa Graziadei, per mia moglie Dina e per i suoi nipoti, Giovanni e Ariele».