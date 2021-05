Gazzetta: il Napoli ha imposto il silenzio stampa per domare l’incendio divampato

L’addio di Gattuso è scontato al 99,99 per cento. Tra lui e De Laurentiis non è mai scoccata la scintilla e se c’è stata ha solo causato un incendio

Le possibilità che Gattuso resti sulla panchina del Napoli sono lo 0,01% scrive la Gazzetta dello Sport, lasciando aperto un piccolissimo spiraglio a questa possibilità conoscendo il presidente De Laurentiis

Non ci sarà bisogno di numeri, comunque, per avere una proiezione sul futuro dell’allenatore. Quello è scontato al 99,99 per cento. L’unica probabilità la lasciamo in piedi, perché Aurelio De Laurentiis è amante dei colpi di scena, da produttore cinematografico qual è.