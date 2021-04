Mi manca non avere più un giocatore che sai che prima o poi ti farà godere

L’emozione provata con Maradona Careca Giordano Cavani Higuain. Ce la siamo vista contro quando Chiesa ha fatto capire a Hysaj che è ora di tornare a casa

Mi manca quell’imparagonabile, unica sensazione che si prova quando tifi una squadra in cui c’è un giocatore che da un momento all’altro decide che è ora di fare gol. Quel giocatore che all’improvviso, anche se lo aspetti, ma quando meno te lo aspetti ti strabilia per come decide che è ora di farla finita. Che ti fa vedere le partite a dieci centimetri dalla sedia, sapendo che ogni occasione è buona per esplodere di gioia. Careca, Giordano, Cavani per intenderci. E da ultimo Higuain, di cui ancora ho in mente un gol contro la Lazio, in casa loro, palla innocua che gli arriva a centrocampo con la loro linea che sale, un tocco d’esterno a girarsi e con tre falcate davanti al portiere, per metterla sul palo lungo e mandarli a casa. Ecco, a quella meraviglia noi del Napoli abbiamo rinunciato e dovremo rinunciare per chissà quanto tempo. Salvo vedercele fare contro, tipo quando Chiesa ricorda ad Husaj che è ora di tornare a Tirana. Alla fine, è tutto lì.