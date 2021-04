Il giallo di Emilio Fede, ricoverato e operato al San Raffaele: è caduto o è stato investito?

Ad alcune agenzie ha detto di essere caduto a casa, ad altre in giardino e ad altre ancora per strada. A Il Giornale ha dichiarato: «Mi ha investito un’automobile qui davanti al San Raffaele, sto molto male»

Emilio Fede è stato ricoverato ieri all’ospedale di San Raffaele. E’ stato sottoposto ad un’operazione e per qualche ora i medici non sono stati certi che sarebbe sopravvissuto. Ma su cosa abbia determinato il ricovero dell’ex direttore del Tg4, quasi novantenne, la questione assume i contorni di un giallo.

In un primo momento, a chi lo ha chiamato per capire quanto accaduto, ha riferito di essere caduto vicino casa. Poi, interpellato da Il Giornale, ha detto di essere stato investito. E’ lo stesso quotidiano a raccontarlo.

“Dall’abitazione di Fede al San Raffaele ci sono poche decine di metri, quando l’ambulanza arriva al Pronto soccorso i medici si rendono conto in fretta della gravità della situazione. Fede ha battuto la testa, non è cosciente, il timore è di una emorragia cerebrale che potrebbe avere esiti letali . E per lunghe ore i sanitari temono di non riuscire a riafferrare il paziente. Invece Emilio Fede si riprende”.

Quando esce dalla terapia intensiva e viene sistemato in una stanza di degenza, Fede inizia a rispondere alle chiamate delle agenzie.

“«Considerando che sono tutto piegato, la testa, le braccia, tutto sommato sto bene», dice a una. «Poteva essere una cosa grave – risponde a un ’altra – ho riportato delle ferite e devo fare tutto con molta prudenza. Vediamo come ce la caviamo, devo rimanere qui ancora un po’ per ordine dei medici». A volte colloca l’incidente in casa, a volte in giardino o per strada. Ma più tardi, quando anche il Giornale riesce a parlargli, Fede dà una nuova versione dei fatti: «Mi ha investito un’automobile qui davanti al San Raffaele, adesso sto molto male, proprio come uno investito da un auto». La voce è estremamente affaticata, l’eloquio confuso”.