Conte: “Volevo portare Koulibaly al Chelsea, il Napoli è forte e Gattuso è un ottimo tecnico”

L’allenatore dell’Inter verso la sfida di domani: “Giocheremo per vincere, non dobbiamo fare i ragionieri. Ci stanno dando già vincitori dello scudetto”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita col Napoli in conferenza stampa.

Sarà una partita impegnativa, il Napoli ha tutto per lottare per le posizioni più alte e Gattuso è un ottimo allenatore. Hanno aggiunto calciatori importanti e pagati molto come Osimhen. Ricordo ancora la doppia sfida di Coppa Italia dell’anno scorso, dove sono arrivati fino in fondo.

Giocheremo per vincere, ma non possiamo fare i ragionieri: sarebbe deleterio. Critiche? Il problema sembra che sia io, l’importante è che non tocchino l’Inter. Si sta dando per scontato che abbiamo vinto lo scudetto ma dobbiamo essere umili, noi come i tifosi.

Gattuso sta facendo bene, sappiamo bene quanto quest’anno sia stato particolare. L’allenatore è il mestiere più difficile, quando i miei giocatori mi chiedono qualche informazione dico loro che si devono preparare a soffrire se vogliono farlo. Koulibaly volevo portarlo a Londra quando ero al Chelsea.