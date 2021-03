Maria Giovanna Elmi: «Maradona non voleva lavorare con me perché inventarono che mi aveva regalato dei fiori»

La storica annunciatrice televisiva della RAI, Maria Giovanna Elmi, ospite della trasmissione Verissimo in onda su Canale 5, ha raccontato un curioso aneddoto che riguarda Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre a causa di un arresto cardiaco

“Lavoravo per un giornale sportivo e ho intervistato Diego Maradona, ma un altro giornale scandalistico ha pubblicato delle notizie false, scrivendo che Maradona mi avrebbe mandato dei fiori. Da quel momento, Maradona non ha più voluto prendere impegni di lavoro con me, si vede che il suo agente gli ha consigliato così”