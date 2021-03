Cormezz: i contatti tra Adl e Sarri ci sono, ma tutto questo parlarne nuoce alla Champions

Il continuo riproporre l’argomento non aiuta il Napoli di Gattuso a restare concentrato per portare a casa la missione della qualificazione alla Champions

La qualificazione alla Champions non è più un miraggio per il Napoli, recuperati gli infortunati, Gattuso lavora alacremente per portare a casa l’obbiettivo. Ma, come scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, farlo con l’ombra di Sarri sul collo non è facile

sentire sul fuoco una minestra che sobbolle costantemente, che porta ai ricordi meravigliosi di un calcio che fu e che difficilmente è riproponibile, può già dare un certo fastidio allo stomaco. L’ombra del maestro Sarri può nuocere all’impresa del Napoli di questo momento

E allora basta parlarne tanto, bastano i contatti, oramai certi tra De Laurentiis e Sarri, per poter ipotecare il futuro