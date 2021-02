Willian: «Conte grande allenatore ma non sa gestire il gruppo. Sarri lavora molto tatticamente»

L’ex calciatore del Chelsea, Willian, oggi in forze all’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a UOL Esporte. Ha parlato della sua esperienza con i Blues, dove ha avuto come allenatori sia Antonio Conte che Maurizio Sarri. Del tecnico dell’Inter ha dichiarato:

«Conte è un grande allenatore, ha delle idee, lavora molto tatticamente, è anche molto difensivo. Penso che sul campo sul suo modo di lavorare non ci sia niente da dire. Lavora molto, è un grande allenatore. Il problema sta nella gestione del gruppo. Quello che gli mancava era la gestione della squadra, ecco perché ha finito per avere tanti problemi con diversi giocatori, me compreso. Credo che non riuscisse a capire che aveva tanti giocatori diversi, di diverse nazioni e giocatori considerati importanti anche per il club. Penso gli mancasse quel tipo di comprensione. Malgrado questo ce l’abbiamo fatta a vincere, eravamo campioni, la squadra era davvero in forma e con quel modo di giocare abbiamo colto di sorpresa quasi tutti gli avversari».