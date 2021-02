Repubblica: De Laurentiis sa che sostituire Gattuso ora sarebbe un rischio eccessvo

Il presidente s’è fatto i suoi conti e ha capito che Gattuso continua ad avere più chance di invertire la rotta, rispetto a un eventuale, indefinito e difficile da individuare traghettatore.

Il presidente De Laurentiis non ha preso bene l’ennesima sconfitta maturata contro il Genoa sabato scorso, ma, come scrive Repubblica, non ha trovato nello spogliatoio riscontri negativi alla gestione di Gattuso

Dallo spogliatoio dopo la serataccia a Marassi sono filtrati soltanto dei malumori futili, legati alla feroce partecipazione emotiva con cui Ringhio vive le gare a bordo campo, trasmettendo ai giocatori più ansia che carica. Ma è una ricerca di alibi risibile e non sufficiente per provocare l’intervento da parte del presidente, che resterà quindi in posizione d’attesa.

Anche per questo il presidente ha preferito ragionare invece di agire con impetuosità di fronte all’ennesimo risultato negativo

De Laurentiis è consapevole dei pericoli che comporterebbe una rivoluzione in corsa, con il calendario intensissimo di questa stagione. Il presidente s’è fatto i suoi conti e ha capito che Gattuso continua ad avere più chance di invertire la rotta, rispetto a un eventuale, indefinito e difficile da individuare (tra gli allenatori liberi sul mercato) traghettatore.