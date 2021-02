Pirlo: «Io allegriano? Se devo vincere quello che ha vinto lui, chiamatemi allegriano»

Pirlo: “Allegriano? Fa molto piacere. se devo vincere quello che ha vinto lui potete chiamarmi allegriano“.

Così a RaiSport l’allenatore della Juve al termine di Juventus-Inter 0-0 con i bianconeri in finale di Coppa Italia.

Il mio inizio da debuttante.

“Speravo che fosse così, era nei miei piani da debuttante riuscire a vincere una Supercoppa ed essere in finale di Coppa Italia. Adesso giocare un ottavo di finale di Champions, però bisognava lavorare tutti i giorni per arrivare a questo punto”.

“Da giocatore era più facile perché pensavi a giocare, pensavi a fare bene, quindi quando finiva la partita, finiva lì. Mentre da allenatore finisce la partita e devi pensare a quella successiva, devi pensare per trenta teste diverse, è completamente diverso. Per adesso siamo abbastanza soddisfatti, non abbiamo ancora fatto niente siamo ancora a metà stagione, adesso riposiamo per prepararci alla sfida di sabato”.