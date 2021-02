Patruno a Oggi: “Hanno scoperto l’assassino di Tenco e presto si saprà il nome”

Dagopsia riporta alcune anticipazioni di un pezzo che sarà pubblicato domani su Oggi e che potrebbe finalmente risolvere il giallo della morte di Luigi Tenco dopo 54 anni. Lino Patruno grande amico del cantautore genovese ha dichiarato

Patruno non crede al suicidio, non era compatibile con la vera natura di Tenco

Ci sarebbe l’ombra della malavita dietro la sua morte e un brutto giro di “amicizie” a cui si era legato il cantautore

«Secondo me Tenco si era ficcato in un brutto giro. Per motivi di marketing lo avevano “fidanzato” con Dalida, un brutto e ambiguo personaggio che andava in giro con un tale ancora più brutto e ambiguo di lei, Lucien Morisse, il suo primo marito da cui aveva divorziato ed era rimasto al suo fianco in qualità di agente e personal manager. Si diceva che questo Morisse fosse addirittura legato al Clan dei marsigliesi… Si diceva anche che Tenco, quella sera, era incavolato nero, non per l’eliminazione della sua canzone, ma perché aveva scoperto che il Festival era tutto truccato. Forse voleva pubblicamente denunciare anche un giro di scommesse clandestine. Probabilmente qualcuno gli ha chiuso la bocca prima che potesse fare danni».