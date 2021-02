L’Asl ferma ancora il Torino: la squadra non si allena neanche oggi

Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il club ha comunicato una nuova positività al coronavirus e la decisione dell’Asl di non farli allenare

Il Torino, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato una nuova positività al coronavirus e la decisione dell’Asl di non far allenare la squadra nemmeno oggi, per questioni di sicurezza.

Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento.

Sempre più a rischio dunque la partita col Sassuolo, come ipotizzato nelle scorse ore anche dal direttore dell’Asl Torino.