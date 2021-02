In Spagna va in scena la Napoli Milionaria di Eduardo, “un teatro pieno di saggezza e umiltà”

In scena un adattamento di Juan Carlos Plaza-Asperilla diretto da Antonio Simón. Un’opera, dice il regista, “vicina alla nostra epoca piena di incertezze e paure”

La Spagna mette in scena la Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo. La prima volta che il capolavoro eduardiano è stato sul palcoscenico nella penisola iberica è stata sette anni fa, in prima assoluta, grazie alla compagnia Teatro del Labirinto diretta da Francisco Vidal.

Ora il teatro spagnolo lo allestisce con un adattamento di Juan Carlos Plaza-Asperilla diretto da Antonio Simón. Ne scrive Abc, che riporta le dichiarazioni del regista. Simòn definisce il contenuto dell’opera molto vicino a quanto stiamo vivendo in tempi di pandemia.

“È un lavoro che apporta valori, dibattito, modi di vedere il mondo e la vita nei momenti in cui la paura, la scarsità e la miseria sono la norma. Questo la collega alla nostra epoca piena di incertezze e paure. Ha una grande componente etica, lontana dal cinismo prevalente in una certa postmodernità, ma con una sottile intelligenza ironica e satirica sulla sua società. È un’opera eminentemente popolare con tutta la forza vitale che ciò comporta. Quello di Eduardo è un grande teatro pieno di saggezza e umiltà, umorismo, poesia; che ti afferra perché è come le nostre piccole vite, che diventano grandi quando lasciamo uscire il meglio di noi».