Da giugno tre volte Napoli-Juventus, e per tre volte si è trattato di partite davvero brutte. Due squadre da cui ci si aspetterebbe molto di più rispetto a tre partite bloccate e decise da un singolo episodio.

Non più solo il Napoli, ma anche la Juventus sembra soffrire il confronto diretto. Eppure noi napoletani siamo sempre stati convinti che la sofferenza, la paura e la tensione fossero sempre e solo dal nostro lato della barricata. La Juventus come kryptonite che ci taglia le gambe.

Invece i numeri recenti degli scontri diretti in Serie A sono sorprendenti.

Con questa vittoria il Napoli si conferma, anche per le statistiche, l’avversaria più tenace per la Juventus e quella più vicina ai bianconeri in termini di risultati nei confronti diretti dal loro ritorno in Serie A.

Le statistiche ci dicono che dal campionato 2007/2008 Napoli e Juventus si sono incontrate 27 volte in Serie A, e questa è stata la decima vittoria del Napoli, ottava in casa, contro le 13 vittorie totali bianconere.

Il bilancio in termini di punti tra le due rivali è di appena 43 a 34 a favore della Juventus. Una distanza tra le due squadre molto ridotta rispetto a quella che passa tra i bianconeri e le altre principali rivali della Serie A. Infatti, in questi ultimi 14 campionati, il bilancio della Juventus contro l’Inter è di 50 punti a 23, con il Milan è di 57 a 21, con la Roma è di 54 a 24 (unica ad aver giocato contro la Juventus già 28 partite) e con la Lazio è di 65 a 11.

Il Napoli di De Laurentiis è stata la squadra che in questi ultimi anni, al di là delle narrazioni dei media, ha incarnato il ruolo della rivale più temibile della Juventus.

Un autentico derby d’Italia, che per i media non sostituirà mai Juventus-Inter, ma che piano piano sembra insinuarsi nella mente e nelle gambe della squadra bianconera e che inizia a far soffrire il popolo gobbo, che tutto si aspettava fuorché patire il confronto con il Napoli, spesso snobbato e considerato l’intruso al tavolo delle grandi.