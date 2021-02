Il gip: «Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande prima dell’esame»

Lo scrive Repubblica. Nel parlare di “ammissione del calciatore”, il gip motiva la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla docente.

Il gip che si occupa del caso dell’esame falso di italiano sostenuto da Suarez per approdare in Italia, alla Juventus, scrive, in un provvedimento legato all’inchiesta, che il calciatore ha ammesso di aver ricevuto in anticipo le domande relative al test. A passargliele è stata la professoressa Spina, sua docente. A riportarlo è Repubblica.

Nel parlare di “ammissione del calciatore Suarez” il gip motiva la decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla docente. La Spina, secondo il gip, aveva sollecitato a Suarez lo studio del file inviatogli e lui, a sua volta, aveva assicurato di ripassarlo bene anche durante il volo verso Perugia.

Interrogata dal pm, la Spina aveva negato di aver fornito in anticipo le domande. Il gip, tuttavia, ha ritenuto che la docente abbia contribuito “in maniera determinante” all’esame farsa.

Repubblica scrive:

“L’inchiesta della procura perugina appare ormai alle ultime battute e non è escluso che a breve i pm possano inviare eventuali avvisi di conclusione delle indagini o formulare richieste di archiviazione”.