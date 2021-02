Il cardinal Ruini: «L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e non è affatto un peccato»

Il Corriere della Sera intervista il cardinale Camillo Ruini. Oggi compie 90 anni. Un’intervista che tocca tanti temi, dalla politica alla fede, naturalmente, al governo. Ma anche aspetti intimi. Al cardinale viene chiesto, ad esempio, se si è mai innamorato o fidanzato.

Un’attrazione provata anche dopo essere diventato sacerdote, ammette.

«Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato ».

Racconta di aver deciso di farsi prete l’ultimo anno di liceo e che si trovò la famiglia contro.

«I miei genitori erano profondamente contrari. Per loro fu un grande dolore. Ma non posero veti, anche se avrebbero potuto, dato che ero minorenne. Poi, vedendomi felice, furono felici anche loro».

Ruini ricorda Giovanni Paolo II.

«Misericordioso: perdonava tutti, anche quelli che gli facevano cattiverie. Grande senso dell’umorismo. Intelligenza sbalorditiva. In qualsiasi Paese andassimo, parlava la lingua: francese, spagnolo, portoghese, inglese, slovacco… Con Ratzinger parlava in tedesco. In Ucraina parlò fluentemente ucraino. Finalmente in Ungheria scoprimmo che pure lui non parlava il magiaro. Leggeva due libri contemporaneamente. Leggeva quello difficile e si faceva leggere ad alta voce quello più facile, magari un classico della letteratura».