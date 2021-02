Don Mazzi: «La droga è come un videogioco. Per i ragazzini la vita vale come un paio di scarpe»

La Stampa intervista don Antonio Mazzi. Il tema è quello della tossicodipendenza tra i giovani, sempre più estesa, anche a causa del Covid.

Ormai, dice, i ragazzini iniziano a farsi già a 11 o 12 anni.

«Ne abbiamo raccolti in tutt’Italia. Sono ragazzini che vanno alle scuole medie, che vengono a trovarci dopo averci sentito parlare in classe. Non lo tengono neanche nascosto. Non sono necessariamente tossicodipendenti, lo fanno per gioco, si divertono. Non so nemmeno come chiamarli. Cadono per caso nella droga, non fanno scelte».