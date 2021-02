Alvino: “De Laurentiis ha deciso, non esonererà Gattuso neanche se farà una catastrofe”

A radio Kiss Kiss: “Il Napoli sta messo male, maluccio, è inutile stare qui a rigirare il coltello nella piaga, ma bisogna tifare per vincere e non tifate contro”.

Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato il momento del Napoli

“Il Napoli sta messo male, maluccio, è inutile stare qui a rigirare il coltello nella piaga. Io, però, tifo sempre Napoli e spero nel passaggio del turno in Coppa Italia e nella Finale. Portarci seccia da soli, lasciatemelo dire, non è opportuno e non certo da me. Quando sta bene, questo Napoli se la gioca con tutti. L’ha dimostrato in più di un’occasione. Sulla carta, la rosa azzurra è inferiore solo a quella di Juventus e Inter, ma non ha nulla da invidiare, ad esempio, al Milan”.