Tuttosport: se il Marsiglia non va in Champions Milik può tornare a Napoli con una clausola rescissoria di 12 milioni

Innanzitutto il Napoli, pur di chiudere con il Marsiglia ed evitare l’addio a parametro zero dell’ex Ajax, non ha messo veti sul futuro rientro in Italia di Arek. Stando a quanto filtra da fonti francesi, il Marsiglia, nel caso, potrà vendere Milik al miglior offerente. Anche alla Juventus. Se il Marsiglia a fine stagione non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions – al momento la squadra di Villas-Boas è sesta – qualche sacrificio sarà inevitabile. E per Milik, acquistato a un prezzo di saldo se si pensa al valore assoluto del giocatore (non a scadenza varrebbe più del doppio), le offerte non mancheranno. Milik era – e resta – un attaccante apprezzato dai campioni d’Italia. E un compromesso Juventus-Marsiglia sembra più fattibile rispetto ai precedenti (falliti) con il Napoli. Ma tra le varie eventualità previste dall’articolato accordo, c’è anche quella che il Marsiglia, senza Champions, non riesca a portare a termine l’acquisto di Milik. In quel caso il polacco tornerà a Napoli. Ma stavolta accompagnato da una abbordabile clausola rescissoria da 12 milioni