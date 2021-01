Rowan Atkinson: «I social? Come la folla del Medioevo che cercava qualcuno da bruciare sul rogo» 

Basta Mr Bean. Rowan Atkinson, l’attore che ne interpreta il ruolo, compie oggi 66 anni e ha deciso di dire basta alla commedia. Perché far ridere «è una responsabilità» e può essere «un peso».

Atkinson ha parlato a Radio Times. Il Corriere della Sera riporta le sue dichiarazioni.

Per Atkinson la televisione non offre contenuti divertenti, ultimamente.

Parla anche dei social. Dice che lo riempiono

perché chi ha idee diverse dagli altri è costretto a subire quasi un linciaggio.

«Sembra che si possa essere solo con o contro. Se sei contro allora meriti di essere “cancellato”, zittito. È come la folla nel Medioevo in giro per le strade alla ricerca di qualcuno da bruciare al rogo. Per chi è vittima di questi gruppi l’esperienza è terrificante. Non vedo perché non dovrei avere il diritto di dire qualcosa solo perché qualcun altro è contrario. Mi sembra un concetto fondamentale perla nostra libertà».