Nicolas Goldschmidt sarà Maradona nella serie di Amazon: “Spero di aiutare a tenere viva la fantasia della gente”

L’attore argentino al Clarin: “C’è tanta pressione, ma come dire di no? Mi hanno chiesto di interpretare il più grande idolo di tutti i tempi”

Nicolas Goldschmidt, attore argentino, interpreterà Diego Armando Maradona nella serie su di lui prodotta da Amazon. Goldschmidt ha parlato del suo ruolo in un’intervista rilasciata al Clarin.

L’ho conosciuto da bambino e le poche volte che l’ho incrociato è stato indimenticabile. Il progetto della serie è cominciato con un casting alla fine del 2017 e da quel momento ho iniziato a vivere tutto con grande emozione. Ogni fase che c’è stata fino alla conferma che l’avrei interpretato io, è stata molto emozionante. Mi sono preparato otto mesi, facendo palestra per aumentare la massa muscolare, lavorando con una squadra e con allenamenti particolari per migliorare la padronanza con il sinistro.

Ciò che mi è costato maggiormente è imparare a calciare col sinistro ma allo stesso tempo è stata la cosa più divertente. Penso che sia stato tutto molto difficile, con tanta pressione, ma come dire di no? Mi hanno chiamato per interpretare l’idolo più grande di tutti i tempi. In tal senso, spero che la mia interpretazione aiuti a mantenere viva la fantasia della gente. Non ho paura delle ripercussioni, voglio godermi tutto ciò che arriva ed essere sorpreso. L’intero percorso mi ha già fatto fare esperienze incredibili e continuerà ad essere così.