Mentana: “Muccioli andrebbe ricordato con gratitudine dall’Italia. Il resto è fiction”

Mentana su Muccioli. È intervenuto anche Enrico Mentana nel dibattito sulla docuserie di Netflix “SanPa”. Lo ha fatto su Instagram:

Uno dei miei più cari amici fu ucciso dall’eroina. Allora, negli anni 80, la sua diffusione era devastante. I giardini di ogni quartiere di Milano erano centro di spaccio., i prati disseminati di siringhe. Nella nostra stagione antiautoritaria Muccioli era considerato un losco individuo. Credo abbia salvato più vite di tanti eroi osannati. Ricordo per quanti genitori disperati, per quante mamme picchiate e derubate da chi avevano messo al mondo San Patrignano fu l’ultima speranza, e salvezza. Allora lo Stato non faceva NULLA per il recupero dei tossicodipendenti, e quella di Muccioli era l’unica comunità laica, insieme alle prime dei “don” più coraggiosi. Andrebbe ricordato con gratitudine dalla nazione. Il resto è fiction.