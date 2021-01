Gazzetta: Gattuso sfida De Laurentiis «Cacciami se sei capace»

È stato il messaggio chiaro inviato dal tecnico al presidente, segno ancora una volta che i rapporti sono ai minimi termini

Rino Gattuso è uscito allo scoperto e senza mezzi termini, dopo la vittoria in Coppa Italia con lo Spezia ha attaccato, come spiega la Gazzetta dello Sport

«Cacciami se sei capace»

Questo il messaggio piuttosto esplicito che ha inviato al presidente De Laurentiis. Non per ripicca, ma per salvaguardare il suo lavoro e quello della sua squadra

Che i due fossero separati in casa ve lo raccontiamo da giorni, ora in qualche modo la cosa è stata sancita ufficialmente.

Gattuso ha sfidato il suo presidente perché sente unita la squadra e soprattutto perché non ha creduto alle voci sull’esonero.

A questo punto è chiaro, sempre secondo la Gazzetta, che se la firma sul rinnovo non è arrivata da ottobre ad oggi non arriverà più, anche se presidente e allenatore finiranno la stagione insieme