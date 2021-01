de Magistris annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Calabria

Resterà a capo di Palazzo San Giacomo fino al termine del mandato, perché “la legge regionale calabrese non impone le dimissioni del sindaco. Quindi non ho alcun motivo per lasciare la guida della città”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, scioglie la riserva. Ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Regione Calabria.

Una decisione già nell’aria dai giorni scorsi, quando, a margine della presentazione della nuova giunta, il sindaco aveva detto:

Ora de Magistris pensa ad una coalizione civica, “al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”.

Resterà a capo di Palazzo San Giacomo fino al termine del mandato, perché, come ha spiegato,

“la legge regionale calabrese non impone le dimissioni del sindaco. Quindi non ho alcun motivo per lasciare la guida della città. Le regionali, tra l’altro, coincidono con la fine dell’esperienza amministrativa in corso”.