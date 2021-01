CorSport: la punizione nel derby di Eriksen ha azzerato le possibilità che lasci l’Inter

Non diventerà un titolare della squadra ma ha fatto capire a Conte che ha ancora qualcosa da dare alla causa nerazzurra

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha affrontato anche la situazione di Christian Eriksen, sempre più verso la conferma all’Inter dopo il gol nel derby in Coppa Italia.

La rete segnata su punizione al settimo minuto di recupero del derby non regalerà ad Eriksen una maglia da titolare fisso nell’Inter, ma quella prodezza che ha permesso ai nerazzurri di volare in semifinale ha di fatto azzerato le possibilità che il danese lasci Milano in questa sessione di mercato. […] ha fatto capire a Conte che l’ex Spurs ha ancora qualcosa da dare alla causa nerazzurra.