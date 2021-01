Conte: “Roma da scudetto, ma voglio i risultati”

L’allenatore dell’Inter in conferenza: “Voglio vedere i risultati. C’è grande stimolo, servono fatti e non parole. La Roma può giocarsela per lo scudetto”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita con la Roma in conferenza stampa.

La Roma può giocarsela per lo scudetto, sta facendo molto bene. Contro le squadre forti possiamo misurare l’ambizione e la nostra forza, voglio vedere i risultati. C’è grande stimolo, servono fatti e non parole. Non abbiamo mai sbagliato atteggiamento, nemmeno con la Sampdoria.

Vidal si è allenato con determinazione e voglia, con lui a volte serve il bastone e altre la carota. Vecino invece sta lavorando a parte, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Come ho detto in passato, non ci saranno entrate o uscite. Quando starà bene sarà reintegrato a tutti gli effetti.