Conte: “Domani Eriksen giocherà da regista: mi aspetto grandi risposte”

L’allenatore dell’Inter a Rai Sport: “La Fiorentina è un ostacolo arduo, in campionato non sta esprimendo il suo reale valore”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di Coppa Italia con la Fiorentina in un’intervista a Rai Sport.

La Coppa Italia è un trofeo, quindi sicuramente è importante per tutti. Affrontiamo la Fiorentina che avrà la nostra stessa idea, è un’ottima squadra che in campionato non sta esprimendo il suo valore reale. È un ostacolo arduo per il nostro cammino, poi penseremo al campionato dove incontreremo la Juventus, una delle squadre più forti del torneo.

Eriksen? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui sul piano tattico, provandolo da regista, il ruolo che fa Brozovic. Domani mi aspetto grandi risposte da lui in quella posizione.