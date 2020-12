Presidente Eav: “La scelta di chi rappresentare nel murales è nostra, correggeremo le dimenticanze”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo scelto noi, interpellando il Napoli. Abbiamo voluto celebrare la storia del Calcio Napoli con l’apice della stessa, Maradona”

Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per cercare di frenare le polemiche sui grandi assenti nel Murales alla fermata Mostra della Cumana (progetto a cui partecipa anche il Napolista con articoli associati alle immagini esposte fruibili tramite QRCode). Renica prima e Cannavaro poi hanno pubblicato sui social dei duri sfoghi contro la loro assenza tra le immagini. Manca anche Ferlaino. De Gregorio spiega:

“La scelta su chi dovesse essere rappresentato nel Murales l’abbiamo fatta noi interpellando poi il Napoli. Abbiamo voluto celebrare la storia del Calcio Napoli con l’apice della stessa, ovvero Maradona. Ci sono imperfezioni e dimenticanze ma le aggiusteremo”.

Sulle lamentele di Paolo Cannavaro:

“Ho capito, però c’è Fabio. Non metto in discussione eh Cannavaro, Renica e Ferlaino meritano, ma se dobbiamo raccontare una storia… non abbiamo cancellato, noi abbiamo inserito il presidente attuale del calcio Napoli, l’unico inserito. Questa storia che abbiamo iniziato a raccontare la completeremo, abbiamo già individuato uno spazio importante per Ferlaino. Il concetto di tutti è complicato, se le elenco tutti quelli che si sono lamentati dovremo fare un’altra stazione che si potrebbe anche fare. Ho già chiesto scusa a Ferlaino e tutti quelli che si sono sentiti offesi. Chiedo di invertire il trend, abbiamo fatto una cosa carina con pochi soldi, sulla base di un volontariato. Se poi questa diventa la mostra del Louvre dove chi non c’è si sente male… Abbiamo messo soltanto l’attuale presidente del calcio Napoli”.