Paolo Rossi: «L’11 luglio 82 pensai che la vera felicità dura solo pochi momenti»

Nel ricordo de L’Equipe, ci sono delle frasi di Paolo Rossi relative al Mondiale 82

«Il primo gol contro il Brasile, lo ricordo come il migliore della mia vita”. Non ebbi il tempo di pensare a nulla: mi sentivo come se fossi stato liberato. È incredibile quanto un episodio possa radicalmente cambiarti: niente più blocchi mentali né fisici. Dopo quel gol, tutto è venuto naturalmente».