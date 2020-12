Nemici immortali e problemi tecnici: l’inedito flop del videogioco ritirato dal mercato

Un videogioco così ingiocabile da essere ritirato dal mercato, con la Sony pronta a rimborsare gli utenti per l’acquisto insoddisfacente. “Cyberpunk 2077” è un flop, ed è un evento raro per l’industria del gaming.

Uscito pochi giorni fa dopo una lunga attesa, il gioco è stato ritirato dal PlayStation Store, dopo una valanga di proteste: problemi tecnici, grossolani “glitch”, nemici immortali, personaggi con comportamenti assurdi. Alcuni hanno segnalato auto che attraversano i muri, paesaggi sbagliati, oggetti dalle traiettorie illogiche. Insomma un gioco ingiocabile.

La società produttrice, la CD Projekt Red, ha avuto grossi problemi nella realizzazione del gioco, con ripetuti rinvii dell’uscita. Sony ha detto che chiunque abbia già comprato il gioco e voglia un rimborso potrà richiederlo sul sito di PlayStation.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

