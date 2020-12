Manca il personale, la Floridiana resta chiusa

La villa Floridiana chiusa nonostante la giornata di sole per mancanza di personale.

Lo riporta il Mattino di oggi spiegando che la denuncia arriva dal presidente del Comitato Valori, Gennaro Capodanno.

Repubblica riporta la testimonianza di un utente Stefano Condorelli che vi si era recato e l’ha trovata sbarrata

«La Villa Floridiana è chiusa oggi (ieri, ndr) senza che se ne sappia il motivo. Non c’è nessun cartello, né indicazione sul sito ufficiale, che lo spieghi e, soprattutto, che avverta il pubblico della chiusura. Sul sito ufficiale è indicato, al contrario, che la villa è aperta secondo le modalità solite. Ho provato a chiamare (al numero di telefono 081.5788418) per capire cosa succedeva, ma mi è stato riattaccato il telefono in faccia appena ho posto la domanda…»