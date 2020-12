È don Mimmo Battaglia (il Bergoglio del Sud) il nuovo arcivescovo di Napoli, lascia il cardinale Sepe

Il Fatto quotidiano scrive che lo hanno ribattezzato il Bergoglio del Sud Italia perché “è rimasto un autentico prete di strada”. Monsignor Domenico Battaglia è il nuovo arcivescovo di Napoli, nominato ovviamente da papa Francesco. Chiamatelo Don Mimmo. Lascia il cardinale Crescenzio Sepe che è stato a Napoli quattordici anni.

Don Mimmo Battaglia è calabrese di Satriano in provincia di Catanzaro. Ha 57 anni.

Ricorda il Fatto che

Nel 2016 Bergoglio lo scelse come vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti in Campania e in quattro anni di episcopato non ha mutato il suo essere un autentico prete vicino agli ultimi, in particolare ai tossicodipendenti a cui ha dedicato gran parte del suo sacerdozio in Calabria. Una missione vissuta alla scuola di don Mario Picchi che con il suo Progetto uomo è stato un pioniere nel contrasto a ogni tipo di dipendenza.

Un uomo tutt’altro che carrierista, fuori da ogni tipo di cordata, che non ha mai aspirato né all’episcopato, né a guidare la terza diocesi d’Italia. Un profilo che il Papa aveva individuato già sei mesi fa, allo scadere del biennio di proroga concesso al cardinale Sepe.