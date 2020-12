Boccia: «A Natale sarebbe meglio il lockdown. Affari e salute non sono conciliabili»

Sono le parole del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, al Corriere della Sera.

«Comprendo la voglia delle persone di uscire, ma basterebbe entrare in un ospedale per rendersi conto della condizione generale in cui il Paese si trova. In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale ».

Il ministro si appella alle persone.

E rifiuta l’idea di aprire agli spostamenti tra tutti i comuni di una provincia. Meglio limitarli ai piccoli comuni. Altrimenti

Boccia dice di condividere la linea attuata dalla Germania.

«E’ una scelta che personalmente condivido. Dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non solo conciliabili. E ho il massimo rispetto per chi ha sulle spalle il peso delle attività economiche».