Zidane: “Conte? Non mi sorprende che sia diventato allenatore”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con l’Inter di domani sera.

L’Inter è una squadra forte e fisica, sarà una gara difficile. Sarà come una finale e la giocheremo così, proveremo a vincere. L’anno scorso non abbiamo vinto la Champions ma chi gioca qui sa che il nostro obiettivo è quello. Possiamo ancora cambiare le cose nelle prossime partite.

Io e Conte non ci siamo sentiti, quando era capitano della Juventus era molto importante per la squadra. Non mi sorprende che sia diventato allenatore. Siamo in buoni rapporti, lo andai a trovare quando stavo per diventarlo anch’io e mi fece un’ottima impressione.