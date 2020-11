Sconcerti: «L’Italia gioca bene ma conclude poco. Ci manca chi serve i centravanti»

Al Corsera: «Siamo una buona Nazionale cui manca il gioco sporco. Pochi giocatori entrano in area, Insigne e Bernardeschi danno il pallone per riaverlo»

Mario Sconcerti commenta sul Corriere della Sera la prestazione della Nazionale e nota un difetto di questa squadra.

L’Italia ha giocato bene e concluso poco, ha tenuto sempre la palla e il campo. (…) All’Italia non manca un centravanti, ma chi davvero sappia servirlo. Pochi giocatori entrano in area, Insigne e Bernardeschi danno il pallone per riaverlo, pensano meno all’attaccante. Fa molte cose Barella (…) diventato nettamente il più internazionale dei giocatori in campo.

Nel complesso questa è l’Italia e questo mi sembra quanto davvero possa dare, non credo miglioreremo. Siamo una buona Nazionale a cui manca il gioco sporco, Mancini ha insegnate la sua parte di calcio, quella alta, il resto devono metterlo le caratteristiche dei giocatori.