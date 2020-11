Riabilitati gli arbitri sospesi: Giacomelli riparte dalla Serie B, Piccinini quarto uomo

Il triestino aveva commesso diversi errori gravi in Milan-Roma, mentre il romagnolo aveva penalizzato l’Inter contro il Parma

Piero Giacomelli torna ad arbitrare, dopo gli errori gravi commessi in Milan-Roma della 5^ giornata. Il direttore di gara triestino era stato sospeso insieme al VAR Pro Nasca. Il primo è stato designato per Reggina-Pisa in Serie B, mentre il secondo sarà assistente in video per Udinese-Genoa.

Rientrano anche Piccinini e Maresca, il duo arbitro-VAR che invece aveva sbagliato in Inter-Parma della 6^ giornata, non concedendo un rigore solare ai nerazzurri. Piccinini sarà quarto uomo in Fiorentina-Benevento, mentre a Maresca è stata affidata la direzione di Juventus-Cagliari.