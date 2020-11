Lineker: “E’ morto il miglior giocatore di tutti i tempi”

“Maradona è stato per distacco il miglior giocatore della mia generazione e probabilmente il più grande di tutti i tempi“. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l’ex attaccante e ora commentatore inglese Gary Lineker.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

