La clausola bavaglio di Just Eat ai rider: “Se vuoi lavorare non devi criticare l’azienda”

Sul Fatto Quotidiano la “clausola bavaglio” inserita nell’accordo quadro che Just Eat ha inviato ai suoi rider. E’ il documento con cui l’azienda recepisce il contratto collettivo firmato il 15 settembre dall’Assodelivery, che rappresenta le multinazionali delle consegne a domicilio e dal sindacato, l’Ugl. Chi non accetterà l’accordo, hanno comunicato le app, sarà licenziato.

Intanto, di Just Eat è vietato parlare. Il quotidiano semplifica quanto affermato nella clausola:

“Vuoi continuare a lavorare come rider per Just Eat? Allora non devi mai criticare l’azienda né il gruppo a cui appartiene, i contratti che applica, i suoi servizi di consegna e nemmeno i ristoranti partner. In buona sostanza, è meglio evitare proprio di parlare e di scrivere post“.