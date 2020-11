Juve-Napoli, lunedì l’udienza per l’appello. Interverrà anche De Laurentiis

Su Repubblica Napoli. Si svolgerà in videoconferenza. Il club proverà a ribaltare il 3-0 a tavolino del giudice sportivo e il punto di penalizzazione

Lunedì il Napoli affronterà l’udienza di appello contro il 3-0 a tavolino subito per non essersi presentato a Torino a disputare Juve-Napoli, ad inizio ottobre. Repubblica Napoli scrive che l’udienza si svolgerà in teleconferenza e che con ogni probabilità interverrà anche il presidente partenopeo.

