Il Natale che verrà: coprifuoco alleggerito e raccomandazioni per il cenone

L’Ansa anticipa le linee guida che il Governo vuole adottare per il prossimo Dpcm che regolamenterà il Natale in tempo di pandemia

Sarà un Natale diverso, quello del 2020, dove le tradizioni dovranno adattarsi alle misure di sicurezza imposte dalla pandemia. L’Ansa ha anticipato le linee guida che adotterà il Governo per il prossimo Dpcm che servirà appunto a dare delle regole su come trascorrere le feste.

Lo shopping per gli acquisti di Natale sarà sicuramente contingentato come sta già avvenendo in questi giorni specialmente in alcune grandi città e nel weekend, anche nelle zone gialle a rischio moderato. Per il cenone in casa ci saranno raccomandazioni e non divieti virtualmente inapplicabili: plausibile che non si possa essere più di sei a tavola, quindi solo conviventi e parenti stretti. Ma potrebbe essere portato a sei anche il numero di commensali nei ristoranti delle zone gialle, secondo quanto trapela.

Infine il coprifuoco fissato alle 22 in tutta Italia, che potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte la sera del 24 dicembre e magari un po’ più in avanti a Capodanno per poter brindare in compagnia anche alla prospettiva di un vaccino che nel 2021 liberi dall’incubo.