Il Mattino: col sostegno di Marotta, De Laurentiis prepara la battaglia contro la Nations League

Il presidente del Napoli era stato il primo a schierarsi contro alle continue convocazioni delle Nazionali e adesso ha ottenuto l’appoggio dell’AD dell’Inter

“Dobbiamo assolutamente limitare le partite delle Nazionali. Altrimenti faremo fatica a gestire le squadre da qui a fine campionato”

Questo l’assist fornito dall’AD dell’Inter Marotta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Fin dall’inizio della stagione infatti, come ricorda oggi Il Mattino, il patron azzurro si è battuto contro le continue convocazioni nelle Nazionali che, in periodo di pandemia, creano non pochi problemi ai club nel gestire i propri calciatori.

«Ceferin pensa solo a fare soldi, non a salvaguardare calciatori e club. Mi dite a cosa serve la “Nations League” in questo periodo?»

Aveva tuonato De Laurentiis nonostante la quarantena avesse bloccato la partenza dei Nazionali del Napoli. Adesso però De Laurentiis, forte anche dell’appoggio di Marotta si muoverà sicuramente

Il numero uno azzurro, con Agnelli, fa parte dell’Eca, l’associazione dei maggiori club calcistici europei, che però l’Uefa snobba di continuo. Farà pressione in questi giorni, facendo leva anche sulla fresca adesione dell’Inter al problema: va dato atto al Napoli di aver mosso per primo i passi in tal senso.