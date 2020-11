Il Leeds di Bielsa batte 1-0 l’Everton di Ancelotti (che si commuove per Maradona)

Partita a ritmi altissimi, soprattutto nel primo tempo. Il gol decisivo a dieci minuti dal termine. Grande commozione nel minuto di raccoglimento

Bella partita tra Everton e Leeds, e alla fine vince 1-0 fuori casa la squadra di Bielsa che ha segnato a dieci minuti dal termine con un tiro da fuori area di Raphinha. Match giocato a ritmi altissimi, soprattutto da parte del Leeds nel primo tempo. Gli uomini di Bielsa hanno giocato come d’abitudine rasoterra, continui scambi in velocità. Hanno colpito un palo, c’è stato una salvataggio sulla linea da parte di Godfrey e un ottimo intervento di Pickford. Anche la squadra di Ancelotti si è resa pericolosa. Due volte ha segnato. Una con James e un’altra con Richarlison. In entrambi le occasioni sono stati fermati dal fuorigioco. E in’un altra occasione Doucouré ha fallito da pochi metri.

Nella ripresa, partita meno elettrica ma sempre con continui cambiamenti di fronte. In una occasione, è stato decisivo Raphinha con un sinistro rasoterra in diagonale. Ottima la prestazione di Allan che ha anche sfiorato il gol con un’azione personale.

Prima del match grande commozione per Maradona. Ancelotti immortalato con le lacrime agli occhi.