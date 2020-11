Guerra sugli assembramenti per Maradona: “Spero non ci sia recrudescenza del contagio”

Il direttore vicario dell’Oms: “Mi auguro non portino ad un prolungamento dei tempi di chiusura”

Il direttore vicario dell’Oms, Ranieri Guerra, è intervenuto durante il Congresso straordinario digitale della Società di pediatria parlando degli assembramenti verificatisi a Napoli per celebrare la morte di Maradona.

“Mi auguro che gli assembramenti di Napoli non portino ad una recrudescenza della curva e a un prolungamento dei tempi di chiusura al di là di quelli che siano effettivamente necessari per portare la curva sotto controllo in maniera rapida e uniforme”.