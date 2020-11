De Luca: “A Napoli e in Campania fatto l’ennesimo miracolo”

Il presidente della Regione Campania in diretta su Facebook: “Per gli altri Napoli e la Campania non possono essere considerate regioni di eccellenza, ma devono essere per forza il degrado e il disastro”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Facebook.

Abbiamo parecchie novità sulle quali riflettere, a partire dalla decisione del Governo di stabilire diverse zone di gravità del contagio. La Campania è stata collocata nella zona gialla. Molta gente si aspettava che fosse messa altrove. Premesso che a me le classificazioni non fanno né caldo né fredda, perché lavoriamo su una linea che ci siamo dati, abbiamo verificato con curiosità la sorpresa che ha avuto qualcuno come se volesse che la Campania fosse messa in zona rossa. Per quasi due mesi la Campania ha subito un’aggressione mediatica, che ha descritto una sanità falsa. Campagne scandalistiche, interviste con uomini mascherati, gli stessi amministratori del territorio che vanno in giro a parlare male di Napoli e della sanità. Amministratori che non hanno fatto niente, usati come lo scemo del paese, per parlare male della Campania. Il gioco è diventato noioso.

Sembra come Totò e Peppino a Milano, vestiti con pellicce e colbacco e Totò che dice “A Milano non può fare caldo”. Così Napoli e la Campania non possono essere considerate regioni di eccellenza, ma devono essere per forza il degrado e il disastro. Ma non è andata così. Vorrei lanciare ai nostri concittadini un appello all’unità, alla responsabilità e all’orgoglio per Napoli e la Campania, per il lavoro che stiamo facendo. Non perché non abbiamo problemi, ma perché stiamo facendo un ennesimo miracolo.