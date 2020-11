Conte: “Il fatto che la Lombardia sia zona rossa influisce sui giocatori”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita con l’Atalanta di domani in conferenza stampa.

È la settima partita in 20 giorni, siamo stanchi ma vogliamo fare una buona partita. Vedremo chi sta meglio. Lukaku si è allenato con la squadra, molto probabilmente sarà convocato per l’Atalanta.

Affrontare i bergamaschi non è mai semplice, Gasperini è un allenatore bravissimo che ha saputo dare identità alla squadra: sanno fare possesso palla e servirà una grande gara per uscire indenni. Classifica? Pensiamo a fare il nostro percorso, se vinciamo le partite tutto migliora. Dipende da noi. Non penso a giocare male per vincere, di solito le buone prestazioni assicurano i risultati.

Il fatto che la Lombardia sia zona rossa influisce, a differenza di prima ora siamo ancora più colpiti, in primis i calciatori con le loro famiglie. Prepariamo le partite pensando anche a negatività e ripositivizzazioni. La situazione non è semplice.