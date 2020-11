Campania, i positivi sono 2158 (su meno di 16mila tamponi)

Il rapporto positivi/tamponi è del 13,7%. I sintomatici sono 227. Alto il numero di guariti: se ne contano 2.091 in più. Le vittime sono 39

La Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. Si contano 2.158 nuovi contagiati, di cui 227 sintomatici e 1931 asintomatici. Un dato riferito a 15.739 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi/tamponi è del 13,7%.

Sono 39 i deceduti (tra il 14 e il 22 novembre). Alto il numero di guariti: se ne contano 2.091 in più.

Di seguito il report posti letto:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 2.331

Per quanto riguarda il Paese nella sua interezza, i contagiati delle ultime 24 ore sono 22.930 contagiati (su 148.945 tamponi, per un tasso di positività del 15,4%, in aumento dello 0,4%). Le vittime nelle ultime 24 ore sono 630. I guariti 31.395. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 9 unità, quelli nei reparti ordinari di 418.