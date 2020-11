Boccia: “A Natale molti italiani non ci saranno più. Parlare di cenone è fuori luogo”

Il ministro degli Affari regionali: “Prima del Pil dobbiamo difendere salute e vita, poi arriverà anche il Pil”

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Non perdiamo il senso di comunità. Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venuto fuori nella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte. Con 600-700 morti al giorno parlare di cenone è fuori luogo, lo dico con grande chiarezza. Natale e Capodanno è ancora più fuori luogo“.

E ancora:

“Al momento non ci sono le condizioni per aprire gli impianti da sci. Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci saranno le condizioni e per fare cosa“.

Il Ministro ha rinnovato l’invito a seguire le regole.

“So che è dura, per le famiglie, per i ragazzi che vanno a scuola, per i lavoratori sanitari, e per tutti quanti noi però dobbiamo reggere ancora questo mese, dobbiamo tenerci per mano e sono sicuro che vinceremo e ne usciremo più forti di prima. Ma non dobbiamo farci abbattere e perdere il senso di comunità che fa dell’Italia il Paese eccezionale che è”.

Sugli spostamenti tra regioni per Natale.

“Sono assolutamente contrario a spostamenti come quelli estivi. Non ci sono le condizioni. Il sistema delle zone ha funzionato. Ora dobbiamo continuare così. Prima del Pil dobbiamo difendere salute e vita, poi arriverà anche il Pil”.